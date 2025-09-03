Benevento, tentano una truffa in un ristorante inventando un lutto: due giovani arrestati

BENEVENTO – Hanno inventato una storia di dolore familiare per appropriarsi di denaro che non spettava loro. Con la scusa di un matrimonio annullato a causa della presunta morte del padre dello sposo, due giovani provenienti da Lucera, di 22 e 23 anni, hanno cercato di raggirare il titolare di un ristorante di San Leucio del Sannio, in provincia di Benevento.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due si sono presentati al locale per reclamare la restituzione della caparra di 2.500 euro già versata dagli sposi per la prenotazione della sala. Il ristoratore, mosso inizialmente dalla verosimiglianza del racconto e dall’apparente gravità della situazione, ha consegnato il denaro.

Ma poco dopo, insospettito da alcuni dettagli, ha deciso di rivolgersi alla polizia. La segnalazione ha permesso agli agenti della Squadra Mobile di intervenire rapidamente e di bloccare i due giovani, che ora si trovano agli arresti domiciliari.

Il denaro è stato recuperato e restituito. La vicenda, che si è conclusa senza danni per il ristoratore, mette però in luce la vulnerabilità di chi, in contesti di fiducia reciproca, si trova esposto al rischio di truffe costruite sulla leva delle emozioni.