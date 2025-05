A Sperone la V Edizione del Premio Sperone – Sezione Politica: Riconoscimento all’On. Enzo Alaia

Sperone si prepara ad accogliere un’importante manifestazione istituzionale: la V Edizione del Premio Sperone – Sezione Politica, organizzata dal gruppo “Svegliamoci Sperone”. L’evento, che celebra l’impegno politico e civico sul territorio, si terrà venerdì 30 maggio 2025 alle ore 18:00 in Piazza Luigi Lauro.

A portare i saluti istituzionali saranno Adolfo Alaia, Sindaco di Sperone, e Pasquale Muccio, Consigliere Comunale. Seguirà l’intervista del giornalista Enzo Pecorelli all’Onorevole Enzo Alaia, Consigliere Regionale della Campania e Presidente della Commissione Sanità, che sarà il protagonista della serata in quanto vincitore del premio.

L’iniziativa vuole valorizzare l’impegno concreto nella vita pubblica, premiando figure che si sono distinte per serietà, dedizione e servizio alla comunità. In un momento storico in cui la politica è spesso oggetto di critiche, questo premio rappresenta un segnale forte di riconoscimento verso chi lavora con spirito costruttivo e responsabilità istituzionale.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa a questo momento di confronto e riconoscimento civico, che arricchisce il tessuto sociale e culturale di Sperone.