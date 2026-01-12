A San Giorgio a Cremano una mostra che parla al cuore: in esposizione i disegni dei ragazzi di “Autismo in Movimento”

Dal 20 dicembre al 7 gennaio, presso la Chiesa di Santa Maria dell’Aiuto, in via Ugo Foscolo a San Giorgio a Cremano, è visitabile la “Mostra di disegni e quadri”, un’iniziativa che unisce arte, inclusione e sensibilizzazione sociale.

L’esposizione nasce all’interno dei percorsi educativi promossi dalle associazioni del territorio impegnate nel sostegno alle persone nello spettro autistico, tra cui Autismo in Movimento e altre realtà associative che quotidianamente lavorano per favorire l’inclusione, l’autonomia e l’espressione personale dei ragazzi.

Un viaggio tra colori, emozioni e autenticità

I quadri in mostra colpiscono per la loro immediatezza e per la forza comunicativa. Fiori, alberi, volti, case, cuori e figure umane prendono vita attraverso colori intensi e forme semplici ma cariche di significato. Ogni opera racconta una storia, uno stato d’animo, un punto di vista sul mondo che spesso sorprende per profondità e sensibilità.

Non si tratta soltanto di una raccolta di disegni, ma di un vero e proprio percorso emotivo, dove l’arte diventa linguaggio alternativo, mezzo di comunicazione e strumento di crescita personale.

Le parole che raccontano il progetto

All’ingresso della mostra è presente anche una toccante dichiarazione scritta a mano che accompagna i visitatori e ne chiarisce lo spirito:

“I vostri disegni hanno accompagnato il tempo di Natale nella nostra parrocchia e ci siamo sentiti in vostre compagni. Ricambio il vostro abbraccio che, pubblicando questi disegni ci avete fatto sentire con affetto in vostra compagnia.”

Parole semplici ma profonde, che racchiudono il senso più vero dell’iniziativa: donare emozioni, creare legami e costruire vicinanza attraverso l’arte.

Arte come inclusione

La mostra vuole essere anche un momento di riflessione sull’importanza dell’espressione artistica nei percorsi educativi e terapeutici dei ragazzi con disturbo dello spettro autistico. Disegnare e dipingere non è solo un’attività creativa, ma un modo per raccontarsi, per costruire fiducia in sé stessi e per entrare in relazione con gli altri.

Attraverso questa iniziativa, le associazioni coinvolte ribadiscono un messaggio chiaro: ogni persona ha qualcosa di unico da esprimere, e l’arte è uno dei canali più autentici per farlo.

Un invito aperto alla cittadinanza

La “Mostra di disegni e quadri” è un’occasione preziosa per tutta la comunità: famiglie, scuole, cittadini e visitatori sono invitati a fermarsi, osservare, lasciarsi emozionare e sostenere un progetto che mette al centro la persona, la dignità e il valore della diversità.

Un evento che dimostra come, dietro ogni colore e ogni pennellata, ci sia una voce che merita di essere ascoltata.