A Mariglianella torna la Festa di Maria SS. Della Sanità. Il 1° giugno concerto con i Tabù a Via Guglielmo Marconi.

Torna a Mariglianella la decennale tradizione legata alle manifestazioni civili in occasione della Festa di Maria SS. Della Sanità, legata all’omonima chiesa sita sul territorio comunale, luogo molto sentito dai cittadini, che si anima con riti e celebrazioni durante tutto il mese di maggio. Il 1° giugno, a chiusura di tali celebrazioni, l’Amministrazione Comunale di Mariglianella, offrirà alla comunità locale e non solo, lo spettacolo musicale del gruppo “I Tabù”, che proporrà il proprio repertorio di brani di musica leggera italiana e internazionale. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00, presso via Guglielmo Marconi, per l’occasione chiusa al traffico, ed è ad ingresso gratuito. L’iniziativa è inserita nel Cartellone degli Eventi Metropolitani 2024-2025 promosso dalla Città metropolitana di Napoli.