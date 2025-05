Avellino – Difendersi si può. Incontro con i Carabinieri per la sicurezza degli anziani

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino e la Diocesi di Avellino, in collaborazione con la Casa Albergo – RSA “Roseto” e l’A.S.L. di Avellino, promuovono l’iniziativa “Impariamo a difenderci – I Carabinieri incontrano gli anziani”.

L’evento si terrà sabato 31 maggio 2025, alle ore 16.00, presso l’Auditorium “Padre Innocenzo Massaro” della Casa di Riposo “Roseto” (Via Zoccolari n. 14 – Avellino).

L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di prevenzione e sensibilizzazione rivolto principalmente alle persone anziane, con l’obiettivo di fornire strumenti utili per riconoscere e difendersi da truffe, raggiri e altri comportamenti predatori di cui troppo spesso sono vittime.