149ª Festa dei Gigli di Brusciano: Tradizione, Criticità e Riflessioni sul Futuro della Celebrazione

La 149ª Festa dei Gigli di Brusciano, conclusasi il 27 agosto 2024 con un concerto di Bianca Atzei, ha rappresentato, come ogni anno, un momento di celebrazione e tradizione per la comunità, ma non senza criticità. La festa, dedicata a Sant’Antonio di Padova, ha visto la partecipazione di sei associazioni dei Gigli, le quali hanno animato la “Ballata dei Gigli” per le strade del paese con i loro imponenti obelischi cerimoniali.