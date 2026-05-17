Altavilla Irpina (Av)- “E-ducare”, l’associazione fondata in Irlanda apre una sede italiana.

È stata presentata sabato 16 maggio, presso la sala consiliare del Comune di Altavilla Irpina, la sede italiana dell’associazione “E-ducare”, realtà fondata nel 2014 in Irlanda dall’altavillese Pierluigi Coscia, da anni residente a Dublino e attivo nel campo della cooperazione internazionale.

All’incontro hanno preso parte il sindaco Mario Vanni, il parroco don Livio Iannaccone e numerosi cittadini. La presentazione è stata l’occasione per illustrare il percorso dell’associazione, nata all’estero ma oggi pronta a radicarsi anche nel paese d’origine del fondatore attraverso l’apertura della sede di Altavilla.

“E-ducare” opera nell’ambito dell’educazione, dell’inclusione sociale e del sostegno alle comunità più fragili, portando avanti attività di cooperazione internazionale soprattutto in Vietnam e Tanzania. L’apertura della sede altavillese punta ora a creare un collegamento stabile tra le esperienze maturate all’estero e il territorio irpino, coinvolgendo cittadini, giovani e realtà associative locali.

Nel corso dell’iniziativa è stato sottolineato il valore del volontariato e dell’impegno sociale come strumenti di partecipazione e crescita collettiva, in una rete capace di unire dimensione locale e respiro internazionale. (Andrea Squittieri)