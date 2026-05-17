“Pizza con tutti”, Nello Pizza torna nei quartieri: tre giorni e otto tappe ad Avellino

“Pizza con tutti”: tre giorni, otto tappe e una buona sorpresa. Dal 19 al 21 maggio il candidato a sindaco del campo largo, Nello Pizza, nei quartieri per raccogliere le istanze dei cittadini

Avellino, 17/05/2026 – Un’unica città, di tutti e per tutti, sia in termini di identità che di opportunità e servizi alle persone. Ribadisce la necessità di rammagliare i quartieri di Avellino, dunque, il candidato a sindaco del centrosinistra, Nello Pizza. Resta fondamentale il costante ascolto delle esigenze dei cittadini, ed è per questo che per vivere i momenti conclusivi della sua campagna elettorale si torna nei quartieri.

Da martedì 19 a giovedì 21 maggio, infatti, Nello Pizza incontrerà gli avellinesi che abitano a Rione Mazzini, San Tommaso, Rione Parco, Borgo Ferrovia, Bellizzi, Contrada Bagnoli, Picarelli e Valle. Questo pure l’ordine degli appuntamenti, che riusciranno a unire l’obiettivo dell’ascolto diretto con una sana convivialità.

Si chiama “Pizza con tutti”, appunto, il tour del candidato alla fascia tricolore del campo largo. Un titolo che restituisce, anche attraverso l’ironia, la volontà di un confronto con le comunità in una formula che sia genuina, informale, ma allo stesso tempo occasione di impegno concreto rispetto alle istanze che, su voce e mandato dei cittadini, saranno al centro dell’attività di Nello Pizza a Palazzo di Città.

Tre giorni, perciò, per otto tappe in totale e sempre con una “buona” sorpresa a conclusione di serata. Nel dettaglio, si comincerà martedì 19 da Rione Mazzini (alle 18.30) e San Tommaso (19.30). Mercoledì 20, poi, sarà la volta di Rione Parco (alle 19.00) e Borgo Ferrovia (alle 20.00). E ancora, si proseguirà giovedì 21 con Bellizzi (alle 17.00), Contrada Bagnoli (alle 18.00), Picarelli (alle 19.00) e Valle (alle 20.00).