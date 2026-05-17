MUGNANO DEL CARDINALE. Antonio Montuori emoziona Assisi: Menzione d’Onore al Premio Internazionale “Pensieri Creativi”

C’è anche Antonio Montuori tra i protagonisti della V edizione del Premio Letterario Internazionale “Pensieri Creativi”, svoltasi il 16 maggio nella prestigiosa Sala della Pace del Sacro Convento della Basilica di San Francesco d’Assisi, in una cornice di grande valore storico, culturale e spirituale.

Lo scrittore ha partecipato al concorso con il racconto a tema imposto “I semi del tempo”, riuscendo a distinguersi tra oltre 800 opere provenienti da diverse realtà italiane e internazionali. Un risultato significativo che gli ha permesso di rientrare tra gli otto finalisti della manifestazione, confermando la qualità del suo lavoro e la solidità del suo percorso letterario.

Per il racconto, apprezzato dalla giuria per la sensibilità narrativa e la profondità dei contenuti, Antonio Montuori ha ricevuto la prestigiosa “Menzione d’Onore”. Un riconoscimento che assume un valore particolare anche per il livello elevato della competizione e per il contesto in cui si è svolta la cerimonia, inserita nelle celebrazioni legate all’ottocentenario di San Francesco d’Assisi.

La giornata di premiazione, tenutasi nella Sala della Pace del Sacro Convento, ha visto la presenza di autori, artisti e personalità del mondo culturale provenienti da diverse realtà nazionali e internazionali, contribuendo a rendere l’evento un importante momento di confronto e valorizzazione della creatività letteraria.

Per Antonio Montuori si tratta di un’ulteriore conferma di un percorso in continua crescita, costruito negli anni attraverso partecipazioni a concorsi e riconoscimenti che hanno contribuito a consolidarne la presenza nel panorama letterario contemporaneo. La sua scrittura, caratterizzata da sensibilità e autenticità, continua a ricevere apprezzamenti da parte di pubblico e critica.

Il successo ottenuto ad Assisi rappresenta dunque un traguardo importante, che premia il lavoro e la dedizione dell’autore e che, allo stesso tempo, porta visibilità e orgoglio al territorio di provenienza. (L. Carullo)