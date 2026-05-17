Napoli, controlli straordinari della Polizia: arrestato un 16enne armato a San Lorenzo e un 35enne a Napoli Centrale

NAPOLI – Proseguono senza sosta i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per il contrasto alla detenzione abusiva di armi e ai fenomeni di criminalità diffusa sul territorio cittadino.

Due gli interventi effettuati dalla Polizia di Stato nelle ultime ore tra il quartiere San Lorenzo e la stazione di Napoli Centrale, che hanno portato all’arresto di un minorenne e di un uomo di 35 anni.

San Lorenzo, 16enne trovato con una pistola clandestina

Nella tarda serata di ieri gli agenti del Commissariato Decumani, impegnati nei servizi di controllo del territorio, hanno arrestato un ragazzo di 16 anni per porto abusivo di arma clandestina. Il giovane è stato inoltre denunciato per ricettazione.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, gli agenti stavano transitando in via Duomo quando hanno notato uno scooter con a bordo il minorenne. Fermato per un controllo, il ragazzo è stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica con matricola abrasa e caricatore contenente quattro cartucce calibro 6,35.

Per il giovane sono immediatamente scattate le manette. Dopo le formalità di rito, il 16enne è stato accompagnato presso il centro di prima accoglienza per minori dei Colli Aminei.

Napoli Centrale, arrestato un 35enne

Un secondo intervento è stato effettuato nell’ambito dei servizi “Stazioni Sicure” predisposti presso la stazione ferroviaria di Napoli Centrale e nelle aree esterne.

Nei giorni scorsi gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania sono intervenuti nel parcheggio della stazione dopo la segnalazione di un uomo in evidente stato di alterazione.

All’arrivo dei poliziotti, il 35enne avrebbe iniziato ad aggredire una guardia giurata, tentando anche di impossessarsi della pistola d’ordinanza custodita nella fondina dell’addetto alla sicurezza.

Il tentativo è stato bloccato grazie al rapido intervento degli agenti, che sono riusciti a fermare l’uomo e ad arrestarlo con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e tentata rapina.

La Questura di Napoli conferma che i controlli straordinari proseguiranno nei prossimi giorni nelle zone maggiormente sensibili della città, con particolare attenzione alle aree della movida, alle stazioni ferroviarie e ai quartieri interessati da fenomeni di criminalità giovanile.