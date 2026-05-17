Cicciano, al via il Palio del Casale: nella sala consiliare il tradizionale scambio dei doni tra le delegazioni italiane

CICCIANO – È entrata nel vivo la XXI edizione del Palio del Casale con il tradizionale momento dello scambio dei doni tra le delegazioni provenienti da tutta Italia.

La cerimonia si è svolta questa mattina nella sala consiliare “Dott. Rosario Castoria, Sindaco”, alla presenza delle rappresentanze delle 19 regioni partecipanti alla storica manifestazione che ogni anno anima la città di Cicciano.

Un appuntamento simbolico e ricco di significato che apre ufficialmente i giorni dedicati al Palio del Casale, celebre corsa sugli asini che vede sfidarsi alcuni tra i fantini più conosciuti d’Italia nella conquista del titolo nazionale.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato il sindaco Giuseppe Caccavale.

“Il Palio del Casale – ha dichiarato – richiama nel nostro paese delegazioni da tutta Italia. È un momento folkloristico che ci permette di vivere due giornate all’insegna dell’amicizia, della voglia di stare insieme e delle tradizioni gastronomiche del territorio”.

La manifestazione rappresenta ormai uno degli eventi più attesi del territorio, capace di unire folklore, tradizione, cultura popolare e spirito di comunità, trasformando Cicciano in un punto di incontro tra usanze e identità provenienti da ogni parte d’Italia.