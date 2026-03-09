Vigili del Fuoco in lutto: ultimo saluto al Vigile Coordinatore Vito Zelano.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino esprime profondo cordoglio per la scomparsa del Vigile Coordinatore Vito Zelano, in servizio presso il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Bisaccia, venuto improvvisamente a mancare all’età di 56 anni.

Vito, stimato per le sue qualità umane e professionali, ha dedicato la propria vita al servizio della comunità, rappresentando per anni un punto di riferimento per i colleghi e per il territorio dell’Alta Irpinia.

Il Comando si stringe con particolare vicinanza al fratello Angelo Zelano, anch’egli vigile del fuoco Coordinatore in servizio presso il Distaccamento di Bisaccia.

Nella giornata di oggi 9 marzo una rappresentanza del Comando Provinciale di Avellino, guidata dal Comandante Architetto Alessandra Rilievi, insieme ai rappresentanti dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco in congedo, ha reso omaggio al collega scomparso presso la Cappella del Policlinico di Foggia, dove era stata composta la salma.

Nel pomeriggio si sono svolti i funerali nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo ad Accadia (FG), alla presenza di familiari, amici e colleghi che hanno voluto salutare per l’ultima volta il vigile del fuoco.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino esprime le più sentite condoglianze alla moglie Anna, alla figlia Asia, alla mamma Giuseppina, al fratello Angelo e a tutti i familiari.