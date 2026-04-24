Avellino celebra il 25 Aprile: cerimonia in Piazza Matteotti per l’81° anniversario della Liberazione

Avellino si prepara a celebrare l’81° anniversario della Festa della Liberazione, una delle ricorrenze più significative della storia repubblicana italiana. Sabato 25 aprile 2026, alle ore 11:00, la città renderà omaggio ai Caduti con una cerimonia commemorativa che si terrà presso Piazza Matteotti.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, vedrà la partecipazione delle Autorità civili, militari e religiose, oltre che delle associazioni e dei cittadini che vorranno prendere parte a un momento di memoria collettiva e riflessione.

Momento centrale della manifestazione sarà la deposizione di una corona d’alloro, gesto simbolico dedicato a quanti hanno sacrificato la propria vita per la conquista della libertà, della democrazia e della pace. Un tributo che rinnova il legame tra la comunità e i valori fondanti della Repubblica.

Il 25 Aprile rappresenta infatti non solo una celebrazione storica, ma anche un’occasione per riaffermare l’importanza dei principi di libertà e partecipazione civile, soprattutto per le nuove generazioni. In un tempo segnato da profondi cambiamenti sociali e politici, la memoria della Liberazione continua a essere un punto di riferimento essenziale per il presente e il futuro del Paese.

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare, sottolineando il valore della condivisione e della memoria come strumenti fondamentali per costruire una società più consapevole e solidale.