Mugnano del Cardinale, raccolta rifiuti regolare anche il 25 aprile

MUGNANO DEL CARDINALE – In vista della giornata festiva del 25 aprile, il Comune di Mugnano del Cardinale ha diffuso una comunicazione importante riguardante il servizio di raccolta rifiuti.

L’amministrazione informa i cittadini che, nonostante la ricorrenza della Festa della Liberazione, la raccolta della frazione indifferenziata sarà effettuata regolarmente, senza alcuna variazione rispetto al calendario ordinario.

Un avviso utile per evitare disguidi e garantire il corretto conferimento dei rifiuti da parte delle famiglie. I cittadini sono quindi invitati a rispettare le modalità e gli orari previsti, contribuendo al mantenimento del decoro urbano.

Il servizio, gestito in collaborazione con Irpiniambiente, proseguirà dunque senza interruzioni anche durante la festività.