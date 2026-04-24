Mugnano del Cardinale, raccolta rifiuti regolare anche il 25 aprile

24/04/2026 binews.it ATTUALITA', EVIDENZA, MUGNANO DEL CARDINALE, Servizi al cittadino 0

Mugnano del Cardinale, raccolta rifiuti regolare anche il 25 aprile

MUGNANO DEL CARDINALE – In vista della giornata festiva del 25 aprile, il Comune di Mugnano del Cardinale ha diffuso una comunicazione importante riguardante il servizio di raccolta rifiuti.

L’amministrazione informa i cittadini che, nonostante la ricorrenza della Festa della Liberazione, la raccolta della frazione indifferenziata sarà effettuata regolarmente, senza alcuna variazione rispetto al calendario ordinario.

Un avviso utile per evitare disguidi e garantire il corretto conferimento dei rifiuti da parte delle famiglie. I cittadini sono quindi invitati a rispettare le modalità e gli orari previsti, contribuendo al mantenimento del decoro urbano.

Il servizio, gestito in collaborazione con Irpiniambiente, proseguirà dunque senza interruzioni anche durante la festività.                                                                                                                  Mugnano del Cardinale, raccolta rifiuti regolare anche il 25 aprile