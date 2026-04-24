Cimitile, apertura straordinaria del cimitero comunale per il 25 aprile

CIMITILE – Avviso importante per la cittadinanza in vista della giornata di sabato 25 aprile. Il Comune di Cimitile ha comunicato gli orari di apertura del cimitero comunale in occasione della festività.
La struttura sarà regolarmente accessibile al pubblico, ma con un orario ridotto: l’ingresso sarà consentito dalle ore 7:30 fino alle ore 13:15.
Un servizio pensato per permettere ai cittadini di rendere omaggio ai propri cari anche nel giorno della Festa della Liberazione, nel rispetto delle disposizioni organizzative previste.
L’amministrazione invita tutti a prendere nota degli orari indicati e a programmare la visita in anticipo, così da evitare disagi.