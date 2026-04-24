Nola celebra il 25 Aprile: corteo cittadino e inaugurazione pietra d’inciampo in ricordo di Carlo Mastrojanni

In occasione della Festa della Liberazione, la città di Nola si prepara a vivere un importante momento di partecipazione civile e memoria collettiva.
L’ANPI Zona Nolana e il costituendo Osservatorio Civico invitano la cittadinanza a partecipare sabato 25 aprile al corteo cittadino che prenderà il via alle ore 10.30 in Piazza Duomo per dirigersi fino a Piazza Marconi, luogo simbolico della commemorazione dei martiri dell’eccidio nazifascista dell’11 settembre 1943, uno degli episodi più drammatici della storia locale.
L’ANPI Zona Nolana e il costituendo Osservatorio Civico invitano la cittadinanza a partecipare sabato 25 aprile al corteo cittadino che prenderà il via alle ore 10.30 in Piazza Duomo per dirigersi fino a Piazza Marconi, luogo simbolico della commemorazione dei martiri dell’eccidio nazifascista dell’11 settembre 1943, uno degli episodi più drammatici della storia locale.
Momento particolarmente significativo sarà la cerimonia di inaugurazione di una nuova pietra d’inciampo, dedicata al giovane nolano Carlo Mastrojanni, prigioniero politico morto nel 1944 a soli 19 anni nel campo di concentramento di Bergen Belsen.
Dopo i saluti istituzionali del sindaco Andrea Ruggiero, interverranno Giovanni Notaro, presidente dell’ANPI Zona Nolana, Carmine Piscitelli, ricercatore e autore del libro “Storie di IMI dell’area nolana”, Lucio Barbato, avvocato e rappresentante dell’Osservatorio Civico.
L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività volte a mantenere viva la memoria delle vittime del nazifascismo, a promuovere i valori della libertà e della democrazia, per un impegno condiviso a favore della pace tra i popoli e contro ogni forma di intolleranza.