UGL Autoferrotranvieri Campania: solidarietà a Pasquale Sperduto, aggredito durante il servizio sulla Linea 2

La Segreteria Regionale UGL Autoferrotranvieri Campania esprime piena solidarietà e vicinanza al collega Pasquale Sperduto, recentemente vittima di una vile aggressione durante il servizio sulla Linea 2 della Metropolitana.

Il collega è intervenuto in prima persona per sedare una lite tra passeggeri a bordo treno, dimostrando un forte senso di responsabilità e grande spirito civico. Il suo gesto, mosso dal solo intento di garantire sicurezza e ordine, merita il massimo riconoscimento e rispetto.

Purtroppo, come spesso accade, chi lavora ogni giorno al servizio della collettività si ritrova esposto a situazioni di pericolo, senza strumenti adeguati né la giusta tutela. Questo episodio evidenzia ancora una volta quanto sia urgente adottare misure concrete per la sicurezza del personale ferroviario, a partire da una maggiore presenza delle forze dell’ordine nei luoghi sensibili, fino all’introduzione di protocolli rapidi ed efficaci di intervento.

L’UGL Autoferro Campania continuerà a battersi con fermezza per la dignità, la sicurezza e la tutela dei lavoratori, e non farà mai mancare il proprio supporto a chi, come Pasquale, svolge il proprio lavoro con dedizione e coraggio.

A lui va il nostro più sincero augurio di pronta guarigione e il ringraziamento di tutta la categoria.

La Segreteria Regionale

UGL Autoferrotranvieri Campania