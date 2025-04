TUFINO. Domani i funerali della piccola Alessandra morta a dicembre: Castelvenere (BN) si stringe nel dolore

Si svolgeranno domani, alle ore 16, nella parrocchia di San Nicola a Castelvenere (Benevento), i funerali della piccola Alessandra, la bambina di soli 4 anni tragicamente scomparsa nella notte tra il 14 e il 15 dicembre dello scorso anno.

La piccola era deceduta in circostanze ancora da chiarire all’interno di un’abitazione di Tufino, in provincia di Napoli, dopo una caduta da una scala a chiocciola. La dinamica dell’incidente è tuttora oggetto di indagine da parte della Procura di Nola, che continua a lavorare per far piena luce su quanto accaduto.

La notizia della celebrazione dei funerali è stata resa nota dal sindaco di Castelvenere, Alessandro Di Santo, esprimendo a nome dell’intera comunità profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia della piccola Alessandra.

Domani sarà una giornata di dolore e raccoglimento per tutta Castelvenere, che si stringerà attorno ai familiari in un abbraccio silenzioso e commosso, per accompagnare Alessandra nel suo ultimo viaggio.