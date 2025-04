25 aprile, l’ultimo saluto a Generoso Tarantino nella sua Flumeri.

Si è svolto, nel pomeriggio di oggi 25 aprile 2025, i funerali di Generoso Tarantino, deceduto nella sua casa di Flumeri all’età di 97 anni..

Generoso era molto noto, non solo a Flumeri, ma, nell’intero interland flumerese, per essere stato per moltissimi anni “Direttore” dell’ufficio postale di Flumeri.

Nel corso degli anni, seppe esercitare il suo ruolo con onesta operativa e intellettuale. Per questi motivi, fu molto apprezzato dalla comunità flumerese, per essere stato sempre attento, alle esigenze delle persone che ricorrevano a lui, in special modo quelle anziane.

Ha officiato il rito funebre, nella chiesa madre di Santa Maria Assunta e San Nicola, il Parroco di Flumeri e Trevico, Don Claudio Lettieri.

A tutta la famiglia, le condoglianze dovute.

Carmine Martino