Truffa a un’anziana in provincia di Avellino, arrestati due uomini dopo la fuga sull’A16

Avevano raggirato un’anziana residente in un comune della provincia di Avellino, riuscendo a sottrarle denaro e oggetti preziosi. La loro fuga, però, è durata poco.

I due, entrambi residenti in provincia di Napoli, sono stati intercettati dagli agenti della Polstrada di Grottaminarda lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa.

Dopo aver abbandonato l’auto nei pressi del casello di Benevento, hanno tentato di fuggire a piedi, ma sono stati raggiunti e bloccati dagli agenti. All’interno del veicolo, nascosta in un borsello, è stata rinvenuta la refurtiva.

Per entrambi sono scattate le manette con l’accusa di truffa e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito, sono stati trasferiti nel carcere di Avellino.