Aree interne Aree interne al centro: incontro pubblico ad Avellino il 21 febbraio

AVELLINO – Si terrà sabato 21 febbraio 2026 alle ore 17.00, presso la Sala De Mita del Complesso Monumentale Carcere Borbonico di Avellino (Piazza De Marsico), l’incontro pubblico dal titolo “Aree interne al centro”, promosso da Mastella Noi di Centro.
L’appuntamento sarà un momento di confronto dedicato al ruolo strategico delle aree interne nello sviluppo del territorio, con particolare attenzione alle prospettive sociali, economiche e sanitarie.
Ad aprire i lavori sarà Pasquale Giuditta, coordinatore regionale Noi di Centro.
Interverranno:
• Raffaele Cipriani, coordinatore provinciale Noi di Centro
• Gerardo Capozza, presidente Fondazione Sistema Irpinia
• Carlo Iannace, direttore Breast Unit A.O.R.N. Moscati di Avellino
• Maria Carmela Serluca, assessore all’Agricoltura della Regione Campania
• Clemente Mastella, presidente nazionale Noi di Centro e sindaco di Benevento
A moderare l’incontro sarà la giornalista Marina D’Apice.
L’iniziativa si propone di stimolare il dibattito pubblico e istituzionale sulle politiche necessarie per rilanciare le aree interne, valorizzarne le risorse e contrastare lo spopolamento.
La cittadinanza è invitata a partecipare.
