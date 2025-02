Tragedia nel carcere di Avellino: trovato morto un detenuto 37enne

Una tragedia ha scosso la Casa Circondariale di Avellino “Antimo Graziano” ieri sera, quando un detenuto di 37 anni, originario di Napoli, è stato trovato senza vita nella sua cella intorno alle ore 20. L’episodio ha subito sollevato preoccupazione, richiedendo l’intervento delle autorità competenti per accertare le cause del decesso.

Le indagini sono già in corso e il pubblico ministero Cecilia Annechini ha disposto l’autopsia e l’esame tossicologico, che saranno eseguiti martedì presso l’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino. Le autorità stanno cercando di stabilire se la morte sia avvenuta per cause naturali, a causa di un malore improvviso, o se vi siano implicazioni legate all’uso di sostanze stupefacenti.

Questo tragico episodio solleva anche interrogativi sulle condizioni di vita all’interno del carcere e sulla sicurezza dei detenuti. La vicenda sottolinea l’importanza di un attento monitoraggio della salute dei prigionieri e della prevenzione di eventuali rischi. Nel frattempo, si attendono i risultati degli accertamenti medico-legali per fare chiarezza su quanto accaduto e stabilire le eventuali responsabilità.