Champions League, Bayern Monaco-Atalanta: i bavaresi ospitano la Dea

La squadra di Palladino fa visita a quella di Kompany all’Allianz Arena di Monaco di Baviera la sera di mercoledì 18 marzo, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League

L’Atalanta è chiamata ad una serata molto complicata, sia sotto l’aspetto sportivo che mentale. La partita d’andata disputatasi questa settimana a Bergamo è stata infatti un disastro, pertanto ora la Dea dovrà andare in trasferta in Germania consapevole che quasi sicuramente verrà eliminata dalla massima competizione europea per importanza.

La sera di mercoledì 18 marzo andrà dunque in scena il ritorno degli ottavi di finale tra la squadra di Palladino e il grande Bayern Monaco. Appuntamento all’Allianz Arena di Monaco di Baviera a partire dalle ore 21.00, dove la squadra di Kompany attenderà il club bergamasco.

Come si può intuire da queste statistiche aggiornate e da questi pronostici validi https://www.zipcasino.it.com/, la squadra di casa è nettamente favorita sia per questa partita che per il passaggio del turno.

Champions League, Bayern Monaco-Atalanta: come arrivano le due squadre

Il Bayern Monaco sta benissimo, sia da un punto di vista fisico che mentale. Le uniche defezioni per mister Kompany sono in porta, ma alla luce del risultato dell’andata c’è veramente poco da sperare per la Dea. Con la vittoria dei tedeschi per 1-6 in trasferta, il Bayern Monaco può perdere fino a 4 gol di scarto ed accedere ugualmente ai quarti di finale.

La squadra di Palladino ha bisogno di qualcosa di più di un miracolo secondo gli esperti, dato che i bavaresi stanno dominando anche in Bundesliga sia in termini di risultati che di prestazioni. L’Atalanta ha recuperato De Ketelaere dall’infortunio, ma non basterà. Un successo con 5 gol di scarto in favore del club italiano porterebbe la sfida ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore. Solo un trionfo dell’Atalanta all’Allianz Arena con almeno 6 gol di scarto (quindi 0-6, 1-7, 2-8 e così via) la porterebbe alla fase successiva.

Champions League, Bayern Monaco-Atalanta:precedenti e statistiche

Atalanta e Bayern Monaco si sono incontrate solo una volta nella loro storia ed era la partita d’andata, terminata appunto 1-6 per la squadra tedesca. La Dea quindi non ha mai battuto i bavaresi in alcuna competizione ufficiale.

Ovviamente però per l’Atalanta c’è stata qualche altra vittoria contro formazioni tedesche. Ad esempio viene proprio dal passaggio del turno contro il Borussia Dortmund, con cui ha perso all’andata 2-0 ma vinto 3-0 al ritorno. Contro i gialloneri però si registra anche un’altra sconfitta e un pareggio. Per il resto la Dea ha affrontato 3 volte il Bayer Leverkusen (3 vittorie), poi 2 volte Colonia, Bochum e Lipsia, ed una invece Eintracht Francoforte e Stoccarda.