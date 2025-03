Sturno (AV). I Carabinieri eseguono misura cautelare: in carcere 3 persone indiziate di detenzione, ai fini di cessione, di sostanze stupefacenti

Questa mattina, a Sturno, i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, coordinati dalla Procura della Repubblica di Avellino e con il supporto del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di tre persone. Gli arrestati sono ritenuti gravemente indiziati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

Un’indagine durata 18 mesi

Il provvedimento, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, è il risultato di un’attività investigativa durata circa 18 mesi. Le indagini hanno permesso di smascherare una rete di spaccio che operava nel piccolo comune irpino, trasformato in un vero e proprio “discount della droga”.

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, i tre arrestati – uno dei quali già detenuto per altra causa – avevano organizzato un mercato di sostanze stupefacenti, rifornendo un vasto numero di clienti, molti dei quali provenienti da altri comuni della Valle Ufita e del Medio Calore.

Dallo spaccio all’ingrosso alle micro-dosi “calmierate”

Gli indagati acquistavano le droghe attraverso trasferte quotidiane nell’hinterland napoletano, per poi rivendere le sostanze, tra cui hashish, eroina, crack e cobret, in dosi ancora più piccole e a prezzi competitivi.

L’indagine, avviata dopo un arresto avvenuto a novembre 2022, ha permesso di individuare anche altri quattro indagati, ritenuti pusher della rete. Tra questi ultimi, è emerso anche il figlio di uno degli organizzatori, a dimostrazione dello stretto legame fiduciario tra i membri del gruppo.

Sequestri e denunce

Nel corso delle operazioni, i Carabinieri hanno sequestrato circa **230 grammi di sostanze stupefacenti**, oltre ad aver arrestato una persona in flagranza di reato e denunciato altre due in stato di libertà. Inoltre, tre acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura di Avellino per possesso di droga.

L’operazione conferma l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta al traffico di stupefacenti e al contrasto dello spaccio anche nei piccoli centri della provincia. Gli arrestati restano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dei prossimi sviluppi processuali.