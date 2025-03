MUGNANO. Viaggio in Umbria per la Festa della Mamma: Assisi, Cascia e Roccaporena

In occasione della Festa della Mamma, sabato 10 e domenica 11 maggio 2025 è in programma un suggestivo viaggio in pullman per visitare alcune delle località più affascinanti dell’Umbria: Assisi, Cascia e Roccaporena.

Dettagli del viaggio

• Partenza: ore 6:00, con due punti di ritrovo:

• Mugnano del Cardinale

• Baiano

• Sosta in Autogrill per la colazione durante il viaggio.

• Arrivo previsto ad Assisi: tra le 10:30 e le 11:00.

• Check-in in albergo ad Assisi.

• Visita alla Basilica di San Francesco e tempo libero per scoprire la città.

• Partecipazione alla Festa del Calendimaggio, evento tradizionale che anima Assisi il 10 maggio 2025, con rievocazioni storiche, musica e spettacoli medievali.

Programma di Domenica 11 Maggio 2025

• Colazione in albergo e check-out.

• Partenza per Cascia, con visita al Santuario di Santa Rita e ai suggestivi Giardini di Santa Rita.

• Nel pomeriggio, trasferimento a Roccaporena, paese natale di Santa Rita, per la visita allo Scoglio della Preghiera, luogo in cui la santa si ritirava per meditare.

• Partenza per il ritorno, con arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione

Il prezzo include:

✔ Viaggio in pullman GT

✔ Pernottamento in hotel

✔ Colazione, due pranzi e una cena

✔ Ingressi e visite guidate

Prenotazioni e contatti

Per informazioni e prenotazioni, contattare:

📞 Anna e Antonio – 324 8431880

Non lasciatevi sfuggire questa esperienza unica! Un weekend all’insegna della spiritualità, della cultura e delle tradizioni umbre.