Stadio Diego Armando Maradona: bilancio relativo al 2025 della Questura di Napoli.

Nel corso del 2025, la Questura di Napoli, nell’ambito dei servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica predisposti allo stadio “Diego Armando Maradona” per le competizioni nazionali ed internazionali della S.S.C. Napoli, ha effettuato controlli ed attività finalizzate ad una corretta gestione dell’ordine pubblico, nell’area della struttura sportiva.

In particolare, nel corso dell’attività, gli operatori hanno denunciato 103 soggetti per fatti costituenti reato e per i quali è stata avviata la procedura di irrogazione del D.A.S.P.O., di cui 29 per scavalcamento dei divisori dei vari settori dello stadio, 34 per accensioni e lancio di fumogeni, 6 per possesso di artifizi pirotecnici vietati, 15 per possesso di materiale atto ad offendere (coltelli, tirapugni, pistola a salve, puntatori laser, tubi in plastica, bastone di legno), 2 per sostituzione di persona, 10 per resistenza a Pubblico Ufficiale, 6 per possesso di striscioni contenenti frasi ingiuriose e incitazione alla violenza e uno per atti osceni in luogo pubblico; inoltre 102 persone sono state denunciate poiché sorprese nuovamente ad esercitare l’attività illecita di parcheggiatore abusivo, mentre, un soggetto è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e per danneggiamento dei beni della Pubblica Amministrazione.

Ancora, sono stati sanzionati 407 soggetti, di cui 108 per violazioni del regolamento d’uso dell’impianto sportivo, 158 per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale e 141 poiché sorpresi ad esercitare l’attività illecita di parcheggiatore abusivo.

Infine, sono state contestate 2.334 violazioni del Codice della Strada, rimossi 1.872 veicoli, effettuati numerosi sequestri amministrativi di bibite e gadget vari ed è stata, altresì, disposta la chiusura di un’attività commerciale.