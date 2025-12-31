Giugliano in Campania: aggredisce vicino di casa. La Polizia di Stato arresta una 31enne.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 31enne napoletana per lesioni personali aggravate.In particolare, gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso uno stabile di via San Nullo in Giugliano in Campania, per la segnalazione di una lite condominiale durante la quale una donna aveva ferito con un coltello un suo vicino.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno trovato personale del 118 che stava soccorrendo un uomo, ed hanno accertato che lo stesso, poco prima, a seguito di una lite scaturita da futili motivi avuta con una sua vicina, era stato ferito al volto con un coltello.

Gli operatori hanno individuato e bloccato la prevenuta traendola in arresto ed hanno, altresì, sequestrato un coltello della lunghezza complessiva di 33 cm.