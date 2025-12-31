Regione Campania, Fico chiude il cerchio: ufficializzata la nuova Giunta

Dopo giorni di confronto e un lavoro di mediazione portato avanti fino all’ultimo, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha ufficializzato la nuova Giunta regionale. La squadra di governo è stata definita al termine di una lunga trattativa a Palazzo Santa Lucia, con l’obiettivo di garantire equilibrio politico, rappresentanza territoriale e piena operatività amministrativa.
La nuova Giunta si presenta come un mix di esperienza istituzionale e competenze tecniche, chiamata ad affrontare le principali sfide che attendono la Regione nei prossimi anni, a partire da trasporti, sviluppo economico, politiche sociali, ambiente e tutela del territorio.
Di seguito la composizione completa della Giunta regionale con le relative deleghe:
Mario Casillo (Partito Democratico)
Vicepresidente
Deleghe: Trasporti, Mobilità, Mare
Vincenzo Cuomo (Partito Democratico)
Deleghe: Governo del territorio, Patrimonio
Andrea Morniroli (Partito Democratico)
Profilo tecnico indicato dall’area Schlein
Deleghe: Politiche sociali, Scuola
Claudia Pecoraro (Movimento 5 Stelle)
Deleghe: Ambiente, Politiche abitative, Pari opportunità
Fulvio Bonavitacola (A Testa Alta)
Deleghe: Attività produttive, Sviluppo economico
Vincenzo Maraio (Partito Socialista Italiano)
Deleghe: Turismo, Promozione del territorio, Transizione digitale
Angelica Saggese (Italia Viva)
Deleghe: Lavoro, Formazione
Ninni Cutaia
Regista della riforma dei teatri italiani
Deleghe: Cultura, Eventi, Personale
Fiorella Zabatta (quota Verdi in AVS)
Deleghe: Politiche giovanili, Sport, Protezione civile, Biodiversità, Politiche di riforestazione, Pesca e acquacoltura, Tutela degli animali
Maria Carmela Serluca (Noi di Centro – area Mastella)
Deleghe: Agricoltura
Il presidente Fico ha deciso di riservare a sé le deleghe alla Sanità, al Bilancio, ai fondi europei e nazionali, oltre alle altre materie non assegnate.
Con la nomina degli assessori, la Regione Campania entra ora nella fase pienamente operativa della nuova legislatura. L’obiettivo del presidente è imprimere sin da subito un’accelerazione all’azione di governo, con particolare attenzione alla coesione istituzionale, all’efficienza amministrativa e alle priorità sociali ed economiche del territorio.
Ora la parola passa ai fatti: la nuova Giunta è attesa alle prime prove concrete, in un contesto complesso che richiede risposte rapide e una visione chiara per il futuro della Campania.