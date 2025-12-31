Regione Campania, Fico chiude il cerchio: ufficializzata la nuova Giunta

Dopo giorni di confronto e un lavoro di mediazione portato avanti fino all’ultimo, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha ufficializzato la nuova Giunta regionale. La squadra di governo è stata definita al termine di una lunga trattativa a Palazzo Santa Lucia, con l’obiettivo di garantire equilibrio politico, rappresentanza territoriale e piena operatività amministrativa.

La nuova Giunta si presenta come un mix di esperienza istituzionale e competenze tecniche, chiamata ad affrontare le principali sfide che attendono la Regione nei prossimi anni, a partire da trasporti, sviluppo economico, politiche sociali, ambiente e tutela del territorio.

Di seguito la composizione completa della Giunta regionale con le relative deleghe:

Mario Casillo (Partito Democratico)

Vicepresidente

Deleghe: Trasporti, Mobilità, Mare

Vincenzo Cuomo (Partito Democratico)

Deleghe: Governo del territorio, Patrimonio

Andrea Morniroli (Partito Democratico)

Profilo tecnico indicato dall’area Schlein

Deleghe: Politiche sociali, Scuola

Claudia Pecoraro (Movimento 5 Stelle)

Deleghe: Ambiente, Politiche abitative, Pari opportunità

Fulvio Bonavitacola (A Testa Alta)

Deleghe: Attività produttive, Sviluppo economico

Vincenzo Maraio (Partito Socialista Italiano)

Deleghe: Turismo, Promozione del territorio, Transizione digitale

Angelica Saggese (Italia Viva)

Deleghe: Lavoro, Formazione

Ninni Cutaia

Regista della riforma dei teatri italiani

Deleghe: Cultura, Eventi, Personale

Fiorella Zabatta (quota Verdi in AVS)

Deleghe: Politiche giovanili, Sport, Protezione civile, Biodiversità, Politiche di riforestazione, Pesca e acquacoltura, Tutela degli animali

Maria Carmela Serluca (Noi di Centro – area Mastella)

Deleghe: Agricoltura

Il presidente Fico ha deciso di riservare a sé le deleghe alla Sanità, al Bilancio, ai fondi europei e nazionali, oltre alle altre materie non assegnate.

Con la nomina degli assessori, la Regione Campania entra ora nella fase pienamente operativa della nuova legislatura. L’obiettivo del presidente è imprimere sin da subito un’accelerazione all’azione di governo, con particolare attenzione alla coesione istituzionale, all’efficienza amministrativa e alle priorità sociali ed economiche del territorio.

Ora la parola passa ai fatti: la nuova Giunta è attesa alle prime prove concrete, in un contesto complesso che richiede risposte rapide e una visione chiara per il futuro della Campania.