Monteforte Irpino, “L’Ora della Verità” fa il pieno: al via i consigli itineranti e lavori in via Rivarano

Un confronto di oltre tre ore, segno tangibile dell’apertura democratica e della trasparenza dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Siricio, che ha deciso di interloquire direttamente con cittadini, stampa e opposizione in un dibattito senza censure, a “cuore aperto”. Ieri pomeriggio, nell’aula consiliare del Comune di Monteforte Irpino, la prima di “L’Ora della verità“, un appuntamento che sarà ripetuto nei mesi prossimi e che avrà anche una declinazione amministrativa, con i consigli comunali itineranti da tenersi in tutti i quartieri della cittadina. E’ in via di approvazione, infatti, l’apposito regolamento e, nel giro massimo di un mese, sarà previsto il primo consiglio comunale itinerante di Monteforte Irpino.

Ieri aula consiliare stracolma. «La grande partecipazione, con una sala gremita, è il segnale più autentico del valore di un percorso condiviso. È stato stimolante confrontarsi con i cittadini e, soprattutto, ascoltare idee, proposte e osservazioni dei montefortesi in un contesto che ci rende orgogliosi di aver aperto le porte di Palazzo Loffredo», afferma il sindaco. «La partecipazione continuerà ad essere il pilastro della nostra azione amministrativa: rendere i cittadini protagonisti, informare con chiarezza, comunicare ciò che facciamo e favorire il coinvolgimento attivo sarà sempre la nostra priorità, al di sopra di ogni sterile polemica».