Sperone, tamponamento a catena sulla Nazionale delle Puglie: traffico paralizzato, coinvolti 4 veicoli

SPERONE – Momenti di forte rallentamento e disagi alla circolazione nel pomeriggio di oggi lungo via Nazionale delle Puglie, nel territorio comunale di Sperone, dove si è verificato un tamponamento multiplo che ha coinvolto quattro veicoli.

Secondo una prima ricostruzione, all’origine dell’incidente potrebbe esserci stata una distrazione da parte di uno dei conducenti, complice anche il traffico intenso dell’orario di punta e la presenza di code lungo l’arteria stradale. L’impatto ha coinvolto diverse auto e un furgone, provocando danni evidenti ai mezzi rimasti fermi sulla carreggiata.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma soltanto danni ai veicoli coinvolti. L’incidente ha però causato pesanti ripercussioni sulla viabilità, con traffico paralizzato per diversi minuti e lunghe file in entrambe le direzioni di marcia.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno provveduto a effettuare i rilievi del caso e a gestire la circolazione, cercando di ripristinare il normale flusso del traffico nel più breve tempo possibile.