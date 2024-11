Sperone (AV) – Sorpreso con 50 grammi di hashish: i Carabinieri denunciano un 18enne per spaccio

Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti, disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino.

In tale contesto, un’altra attività è stata eseguita nella tarda serata di ieri dai Carabinieri della Stazione di Avella, che hanno denunciano in stato di libertà un 18enne della provincia napoletana, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

I militari, impegnati in un normale servizio di controllo del territorio, notavano un giovane camminare a piedi, per le vie del centro, con atteggiamento sospetto. Tale comportamento non è sfuggito ai militari che lo hanno subito fermato per un controllo.

Sottoposto a perquisizione, lo stesso è stato trovato in possesso di un involucro di cellophane contenente circa 50 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish che, il 18enne, durante le operazioni, ha cercato di disfarsi e darsi alla fuga venendo immediatamente bloccato dagli operandi

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e il giovane, deferito alla Procura della Repubblica di Avellino.

I servizi dei Carabinieri continuano senza sosta, con l’obiettivo di contrastare efficacemente il fenomeno dello spaccio e garantire la sicurezza sul territorio.