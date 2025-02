Secondigliano: detiene un’arma e circa 1 kg di droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 26enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici.

In particolare, gli agenti del Commissariato Secondigliano, con l’Unità Cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante i servizi all’uopo predisposti hanno controllato l’abitazione di un uomo nel quartiere Secondigliano dove hanno rinvenuto all’interno di una scarpiera e in un locale in uso all’indagato, una pistola revolver con matricola abrasa, 33 cartucce di vario calibro, una busta in plastica contentente oltre mezzo chilo di marijuana, 99 involucri della stessa sostanza stupefacente, 2 dosi di cocaina per un totale complessivo di circa 1 kg di sostanze stupefacenti, 315 euro suddivisi in banconote di vario taglio, 9 bilac,ini di precisione, una macchina sottovuoto ed altro materiale per il confezionamento.