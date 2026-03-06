Estrazioni Lotto e Superenalotto del 6 marzo 2026: tutti i numeri vincenti e il jackpot continua a crescere

Nuova estrazione per gli appassionati del Lotto e del Superenalotto. Nella serata di venerdì 6 marzo 2026 sono stati sorteggiati i numeri sulle undici ruote del Lotto, insieme alla combinazione del 10eLotto e del Superenalotto, che continua a mettere in palio un jackpot milionario.

I numeri estratti del Lotto

Queste le combinazioni uscite nell’ultima estrazione del Lotto:

• Bari: 43 – 76 – 29 – 71 – 21

• Cagliari: 01 – 75 – 39 – 73 – 11

• Firenze: 72 – 49 – 17 – 62 – 54

• Genova: 36 – 51 – 34 – 56 – 63

• Milano: 59 – 87 – 52 – 13 – 16

• Napoli: 13 – 83 – 19 – 79 – 66

• Palermo: 18 – 38 – 23 – 63 – 15

• Roma: 41 – 14 – 85 – 01 – 45

• Torino: 04 – 01 – 22 – 82 – 57

• Venezia: 67 – 18 – 14 – 40 – 85

• Nazionale: 59 – 55 – 62 – 74 – 12

I numeri del 10eLotto

Nell’estrazione collegata al Lotto sono stati sorteggiati anche i 20 numeri vincenti del 10eLotto:

01 – 04 – 13 – 14 – 18 – 29 – 36 – 38 – 39 – 41 – 43 – 49 – 51 – 59 – 67 – 72 – 75 – 76 – 83 – 87

• Numero Oro: 43

• Doppio Oro: 43 – 76

Numeri Extra:

17 – 19 – 22 – 23 – 34 – 40 – 52 – 56 – 62 – 63 – 71 – 73 – 79 – 82 – 85

Superenalotto: combinazione del 6 marzo

Grande attenzione anche per il Superenalotto, dove il jackpot continua a salire.

• Combinazione vincente: 04 – 17 – 22 – 37 – 50 – 88

• Numero Jolly: 20

• Numero SuperStar: 02

Il jackpot per il concorso del 6 marzo 2026 era di 130.300.000 euro, mentre per la prossima estrazione, prevista per sabato 7 marzo, il montepremi salirà a 131.300.000 euro.

Le quote della vincita

Nell’ultimo concorso non sono stati centrati né il 6 né il 5+1. Queste le vincite registrate:

• punti 6: 0 vincite

• punti 5+1: 0 vincite

• punti 5: 9 vincite da 16.043,59 euro

• punti 4: 668 vincite da 221,05 euro

• punti 3: 20.568 vincite da 21,55 euro

• punti 2: 307.704 vincite da 5,00 euro

I numeri più ritardatari del Lotto

In vista della prossima estrazione del 7 marzo 2026, restano sotto osservazione alcuni numeri che mancano da molte estrazioni.

I ritardatari assoluti sono:

• Cagliari 55 (manca da 124 estrazioni)

• Genova 69 (da 105)

• Firenze 16 (da 104)

• Roma 81 (da 90)

• Bari 41 (da 83)

• Roma 25 (da 82)

• Nazionale 31 (da 81)

• Bari 23 (da 79)

• Nazionale 22 (da 75)

• Torino 40 (da 74)

I tre numeri più attesi su ogni ruota

• Bari: 41 (da 83) – 23 (da 79) – 11 (da 66)

• Cagliari: 55 (da 124) – 50 (da 72) – 41 (da 61)

• Firenze: 16 (da 104) – 47 (da 73) – 90 (da 63)

• Genova: 69 (da 105) – 70 (da 61) – 13 (da 60)

• Milano: 45 (da 73) – 85 (da 59) – 86 (da 57)

• Napoli: 40 (da 68) – 35 (da 65) – 28 (da 63)

• Palermo: 46 (da 65) – 45 (da 62) – 27 (da 51)

• Roma: 81 (da 90) – 25 (da 82) – 80 (da 66)

• Torino: 40 (da 74) – 58 (da 59) – 31 e 7 (da 57)

• Venezia: 48 (da 64) – 69 (da 61) – 65 (da 54)

• Nazionale: 31 (da 81) – 22 (da 75) – 42 (da 69)

I ritardatari del Superenalotto

Per quanto riguarda il Superenalotto, i numeri che mancano da più tempo sono:

70 (da 54 estrazioni) – 59 (da 53) – 51 (da 50) – 77 (da 45) – 28 (da 42) – 38 (da 39)

L’appuntamento con la fortuna torna sabato 7 marzo, quando una nuova estrazione proverà a cambiare la vita di qualche giocatore con un jackpot che supera i 131 milioni di euro.