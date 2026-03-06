Estrazioni Lotto e Superenalotto del 6 marzo 2026: tutti i numeri vincenti e il jackpot continua a crescere

Nuova estrazione per gli appassionati del Lotto e del Superenalotto. Nella serata di venerdì 6 marzo 2026 sono stati sorteggiati i numeri sulle undici ruote del Lotto, insieme alla combinazione del 10eLotto e del Superenalotto, che continua a mettere in palio un jackpot milionario.
I numeri estratti del Lotto
Queste le combinazioni uscite nell’ultima estrazione del Lotto:
• Bari: 43 – 76 – 29 – 71 – 21
• Cagliari: 01 – 75 – 39 – 73 – 11
• Firenze: 72 – 49 – 17 – 62 – 54
• Genova: 36 – 51 – 34 – 56 – 63
• Milano: 59 – 87 – 52 – 13 – 16
• Napoli: 13 – 83 – 19 – 79 – 66
• Palermo: 18 – 38 – 23 – 63 – 15
• Roma: 41 – 14 – 85 – 01 – 45
• Torino: 04 – 01 – 22 – 82 – 57
• Venezia: 67 – 18 – 14 – 40 – 85
• Nazionale: 59 – 55 – 62 – 74 – 12
I numeri del 10eLotto
Nell’estrazione collegata al Lotto sono stati sorteggiati anche i 20 numeri vincenti del 10eLotto:
01 – 04 – 13 – 14 – 18 – 29 – 36 – 38 – 39 – 41 – 43 – 49 – 51 – 59 – 67 – 72 – 75 – 76 – 83 – 87
• Numero Oro: 43
• Doppio Oro: 43 – 76
Numeri Extra:
17 – 19 – 22 – 23 – 34 – 40 – 52 – 56 – 62 – 63 – 71 – 73 – 79 – 82 – 85
Superenalotto: combinazione del 6 marzo
Grande attenzione anche per il Superenalotto, dove il jackpot continua a salire.
• Combinazione vincente: 04 – 17 – 22 – 37 – 50 – 88
• Numero Jolly: 20
• Numero SuperStar: 02
Il jackpot per il concorso del 6 marzo 2026 era di 130.300.000 euro, mentre per la prossima estrazione, prevista per sabato 7 marzo, il montepremi salirà a 131.300.000 euro.
Le quote della vincita
Nell’ultimo concorso non sono stati centrati né il 6 né il 5+1. Queste le vincite registrate:
• punti 6: 0 vincite
• punti 5+1: 0 vincite
• punti 5: 9 vincite da 16.043,59 euro
• punti 4: 668 vincite da 221,05 euro
• punti 3: 20.568 vincite da 21,55 euro
• punti 2: 307.704 vincite da 5,00 euro
I numeri più ritardatari del Lotto
In vista della prossima estrazione del 7 marzo 2026, restano sotto osservazione alcuni numeri che mancano da molte estrazioni.
I ritardatari assoluti sono:
• Cagliari 55 (manca da 124 estrazioni)
• Genova 69 (da 105)
• Firenze 16 (da 104)
• Roma 81 (da 90)
• Bari 41 (da 83)
• Roma 25 (da 82)
• Nazionale 31 (da 81)
• Bari 23 (da 79)
• Nazionale 22 (da 75)
• Torino 40 (da 74)
I tre numeri più attesi su ogni ruota
• Bari: 41 (da 83) – 23 (da 79) – 11 (da 66)
• Cagliari: 55 (da 124) – 50 (da 72) – 41 (da 61)
• Firenze: 16 (da 104) – 47 (da 73) – 90 (da 63)
• Genova: 69 (da 105) – 70 (da 61) – 13 (da 60)
• Milano: 45 (da 73) – 85 (da 59) – 86 (da 57)
• Napoli: 40 (da 68) – 35 (da 65) – 28 (da 63)
• Palermo: 46 (da 65) – 45 (da 62) – 27 (da 51)
• Roma: 81 (da 90) – 25 (da 82) – 80 (da 66)
• Torino: 40 (da 74) – 58 (da 59) – 31 e 7 (da 57)
• Venezia: 48 (da 64) – 69 (da 61) – 65 (da 54)
• Nazionale: 31 (da 81) – 22 (da 75) – 42 (da 69)
I ritardatari del Superenalotto
Per quanto riguarda il Superenalotto, i numeri che mancano da più tempo sono:
70 (da 54 estrazioni) – 59 (da 53) – 51 (da 50) – 77 (da 45) – 28 (da 42) – 38 (da 39)
L’appuntamento con la fortuna torna sabato 7 marzo, quando una nuova estrazione proverà a cambiare la vita di qualche giocatore con un jackpot che supera i 131 milioni di euro.