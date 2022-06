Sant’Agnello: Carabinieri denunciano falso infermiere pronto in caso di emergenza. Per farsi assumere una falsa laurea con tanto di pergamena

Nell’ambito dei controlli disposti dalla Compagnia Carabinieri di Sorrento i militari del nucleo operativo e radiomobile hanno controllato a Sant’Agnello la postazione di servizio di emergenza del 118. Di solito – come in questo caso – le ambulanze in servizio di emergenza per il cittadino sono 2 e si trovano all’interno dell’Asl del comune Sorrentino ma fanno capo all’Asl Napoli 3 Sud di Castellammare.

Durante il controllo i militari hanno trovato in un’ambulanza due sanitari, l’autista e un infermiere… o almeno così doveva essere. Dagli accertamenti dei Carabinieri è emerso infatti che l’infermiere in questione, un 50enne di Scafati già noto alle forze dell’ordine, tutto era fuorché un sanitario. I carabinieri hanno constatato che l’uomo da circa un anno svolgesse senza alcun titolo abilitativo la professione di infermiere. Il 50enne per farsi assumere dalla società privata che svolge il servizio di emergenza per conto dell’Asl aveva fornito una laurea falsa con tanto di pergamena e un tesserino di iscrizione all’ordine professionale infermieristico, anche questo falso.

L’uomo è stato denunciato e dovrà rispondere all’Autorità giudiziaria del reato di esercizio abusivo della professione infermieristica.

