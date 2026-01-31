San Paolo Bel Sito, raffica di deferimenti per sversamento illecito di rifiuti. Decisiva la sinergia tra Guardia Agroforestale e Polizia di Stato di Lauro

SAN PAOLO BEL SITO (NA) – Importanti risultati nella lotta allo sversamento illecito di rifiuti solidi urbani e speciali sono stati ottenuti grazie alla collaborazione operativa tra la Guardia Agroforestale Italiana ODV ETS e il Commissariato della Polizia di Stato di Lauro (AV).

Nel periodo compreso tra il 1° e il 31 gennaio 2026, l’attività di monitoraggio del territorio ha portato all’individuazione e al deferimento in stato di libertà dei responsabili di numerosi episodi di abbandono di rifiuti, avvenuti principalmente in via Macello e in via San Giacomo nel comune di San Paolo Bel Sito.

Il report ufficiale, protocollo n. 0021/2026, è stato trasmesso al Sindaco di San Paolo Bel Sito e al Comando di Polizia Municipale, e raccoglie una serie di segnalazioni corredate da orari, luoghi e numeri di targa, consegnate agli investigatori del Commissariato di Lauro. Tali elementi hanno consentito l’avvio delle procedure giudiziarie nei confronti dei soggetti coinvolti.

Nel dettaglio, tra il 3 e il 30 gennaio 2026, sono stati documentati numerosi episodi di sversamento illecito effettuati tramite autovetture di varie marche e modelli, nonché un caso avvenuto con bicicletta elettrica, con riprese che hanno consentito l’identificazione del volto del responsabile.

L’attività è stata condotta dal Dirigente Regionale Vicario di Settore della Guardia Agroforestale Italiana ODV ETS, Andrea Palmese, che ha operato in stretta sinergia con il Commissariato di Polizia di Stato distaccato di Lauro, diretto dal Vice Questore Elio Iannuzzi.

L’operazione rappresenta un segnale concreto di contrasto ai reati ambientali e conferma l’efficacia della collaborazione tra forze associative e autorità di pubblica sicurezza, a tutela dell’ambiente, del decoro urbano e della salute dei cittadini.