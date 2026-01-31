Meteo Irpinia, le previsioni per domenica 1° febbraio 2026

Giornata all’insegna della variabilità meteorologica quella di domenica 1° febbraio 2026 in Irpinia. Secondo le previsioni, nelle ore notturne e al primo mattino il cielo si presenterà nuvoloso o molto nuvoloso, con la possibilità di deboli precipitazioni locali, più probabili nelle zone dell’Alta Irpinia.
Con il passare delle ore, la situazione tenderà gradualmente a migliorare: nel corso della giornata sono attese schiarite alternate a passaggi nuvolosi, senza fenomeni di rilievo.
Le temperature si manterranno stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi, soprattutto nelle aree vallive, mentre le massime non subiranno variazioni significative.
I venti soffieranno dai quadranti settentrionali, con intensità moderata e possibili rinforzi locali, specie nelle zone più esposte.
Nel complesso, una domenica dal sapore invernale ma senza particolari criticità, ideale per attività all’aperto nelle ore centrali della giornata, prestando attenzione al vento.