San Paolo Bel Sito, rinvenuti rifiuti sanitari su strada pubblica. Segnalazione della Guardia Agroforestale Italiana ODV ETS

SAN PAOLO BEL SITO (NA) – Nel corso di un servizio di monitoraggio del territorio e tutela ambientale, svolto in data 31 gennaio 2026, la Guardia Agroforestale Italiana ODV ETS, attraverso il proprio Dirigente Regionale di Settore, ha rinvenuto un ingente quantitativo di rifiuti sanitari pericolosi abbandonati lungo una strada pubblica del comune.

Il materiale è stato individuato in via Madonna della Neve, dove gli operatori hanno accertato la presenza di 110 siringhe con ago, aghi per siringhe di varie misure, 27 flaconi di anestetici e 4 ulteriori flaconi di natura sanitaria, tutti abbandonati su una strada regolarmente percorribile, con potenziale rischio per la salute pubblica e l’ambiente.

La segnalazione è stata formalmente trasmessa al Sindaco del Comune di San Paolo Bel Sito, affinché possano essere adottati con urgenza i provvedimenti necessari alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti secondo le normative vigenti, nonché all’eventuale individuazione dei responsabili.

La Guardia Agroforestale Italiana ODV ETS ha ribadito la propria disponibilità a fornire ulteriori chiarimenti e a collaborare con le autorità competenti, sottolineando l’importanza della vigilanza continua sul territorio per contrastare fenomeni di abbandono illecito di rifiuti, in particolare quelli di natura sanitaria, altamente pericolosi.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della tutela ambientale e della sicurezza dei cittadini, richiamando alla responsabilità collettiva e al rispetto delle regole a salvaguardia della salute pubblica.