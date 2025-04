Quisisana, i boschi diventano stalla a cielo aperto: cavalli liberi rovesciano i rifiuti

CASTELLAMMARE DI STABIA-Non sono stati i soliti incivili delle scampagnate a devastare l’area picnic dei Boschi di Quisisana. Questa volta, a gettare rifiuti ovunque, rovesciando cassonetti e cestini, ci ha pensato una piccola mandria di cavalli. Gli animali, liberi da ogni custodia, da circa un anno vagano indisturbati lungo i viali del polmone verde cittadino. Una presenza costante, segnalata più volte dai residenti e dagli amanti del parco, ma che finora non ha trovato soluzione da parte delle autorità comunali competenti.

Solo pochi giorni fa, gli operatori della Velia Ambiente avevano effettuato un intervento radicale per ripulire l’area picnic, in vista delle festività pasquali e del conseguente afflusso di visitatori. Un lavoro meticoloso e necessario, purtroppo reso vano dal passaggio mattutino dei cavalli, che hanno rovistato tra i rifiuti, spargendo immondizia ovunque lungo i sentieri.

Non si tratta di un episodio isolato. Il problema della fauna incustodita nei Boschi di Quisisana è noto e diffuso: oltre ai cavalli, anche mucche e buoi pascolano liberamente nell’area. In più occasioni, questi animali sono arrivati fino a via Panoramica e alla Statale, bloccando la circolazione e mettendo in pericolo gli automobilisti.

Con l’arrivo della bella stagione e l’inizio delle scampagnate, questa situazione rischia di trasformarsi in un boomerang per l’immagine della città. In un luogo che dovrebbe rappresentare un’oasi verde per famiglie, sportivi e turisti, a dominare la scena sono ora cassonetti rovesciati, sacchi lacerati e la sporcizia lasciata dagli animali. Una cartolina che racconta di incuria, mancate soluzioni e di un patrimonio naturale che meriterebbe ben altra attenzione.