Qualiano, 36enne arrestato: in casa 61 carte d’identità false con la stessa foto

I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato un 36enne incensurato di Qualiano con l’accusa di possesso di documenti falsi.

Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto, nascosti nel cassetto di una scrivania, 40 carte d’identità elettroniche e 21 cartacee. Tutti i documenti riportavano la stessa fotografia, ma con dati anagrafici differenti.

Le carte d’identità false sono state immediatamente sequestrate. Sono in corso accertamenti per ricostruirne la provenienza e verificare eventuali collegamenti con altre attività illecite.

Il 36enne è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.