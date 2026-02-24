Caserta, precipita dal balcone nella notte: uomo in codice rosso al Sant’Anna e San Sebastiano

Momenti di paura nella notte in via Mascagni, nella zona di Parco Cerasole, a Caserta, dove un uomo è stato ricoverato in codice rosso dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione. Le sue condizioni sono gravissime.

L’allarme è scattato intorno alle due, quando alcuni residenti hanno udito un tonfo sordo seguito da urla, contattando immediatamente il 118. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze. I sanitari hanno trovato l’uomo riverso a terra, in condizioni critiche a causa dei traumi riportati nella caduta da diversi metri di altezza.

Dopo le prime manovre di stabilizzazione effettuate sul posto, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso accertamenti. Gli investigatori stanno valutando tutte le ipotesi, dal gesto volontario all’incidente domestico, senza escludere altre piste. Gli agenti intervenuti stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire quanto accaduto nei momenti precedenti alla caduta.

L’identità dell’uomo non è stata resa nota. La comunità di Parco Cerasole resta sotto choc per l’episodio.