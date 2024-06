Portici: percuote la moglie in presenza dei figli. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti in un’abitazione per una lite in famiglia.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, sono stati avvicinati da una donna, in evidente stato di agitazione e rossore al collo, accertando che, la stessa, come in precedenti occasioni, era stata aggredita verbalmente e fisicamente dal marito anche in presenza dei figli minori.

Pertanto, gli operatori, dopo aver identificato l’uomo in un 47enne di Portici con precedenti di polizia, anche specifici, lo hanno tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e percosse.