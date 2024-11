Pomigliano: 26 e 16 anni, ubriachi aggrediscono e feriscono vigile urbano

Un 16enne ed un 26enne, entrambi ubriachi, hanno aggredito, senza apparente motivo, alcuni vigili urbani in piazza Giovanni Leone a Pomigliano d’Arco (Napoli), ferendone uno al braccio. Durante la colluttazione, il maggiorenne, che ha precedenti per traffico di stupefacenti e detenzione di armi, ha anche minacciato di morte gli agenti, dichiarandosi affiliato ad un noto clan. L’uomo è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. Grazie alle riprese delle telecamere di videosorveglianza, è stato possibile verificare che il 16enne ed il 26enne si sono avvicinati agli agenti presenti in piazza, ed uno di loro ha attaccato improvvisamente uno dei vigili urbani. Ne è seguita una colluttazione che ha provocato il ferimento di un agente, che ha riportato una lesione all’avambraccio con una prognosi di sette giorni. Durante l’aggressione, il maggiorenne ha minacciato di morte gli agenti, dichiarandosi affiliato a un noto clan camorristico. Avvisato il magistrato di turno, la polizia locale, sotto il comando del colonnello Emiliano Nacar, ha proceduto all’arresto del 26enne, il quale è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima, fissato per sabato prossimo. Il minorenne è stato denunciato a piede libero e affidato alla madre, mentre proseguono le indagini per chiarire ulteriormente i dettagli dell’aggressione.