NAPOLI. Corso Umberto I: rapina una donna e tenta la fuga. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella tarda serata di giovedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per rapina impropria, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali un 34enne di origine marocchina con precedenti di polizia, anche specifici.

In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, nel transitare in corso Umberto I in direzione di piazza Garibaldi, hanno notato un soggetto che, con fare circospetto, stava seguendo una donna; lo stesso, in quei frangenti, le ha sottratto il cellulare dallo zaino e, per guadagnarsi la fuga, si è scagliato con violenza contro di lei.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, trovandolo in possesso del cellulare appena asportato alla donna.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.