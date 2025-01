Operazione congiunta a Domicella contro il sovraffollamento abitativo

All’alba di questa mattina si è svolta una vasta operazione congiunta nel Comune di Domicella, finalizzata al controllo del sovraffollamento abitativo. L’intervento ha coinvolto diversi enti: l’Ufficio Tecnico e l’Anagrafe del Comune di Domicella, il Commissariato di Polizia di Stato di Lauro, la Guardia di Finanza di Baiano, l’ASL di Avellino e l’Ispettorato del Lavoro di Avellino.

L’operazione è stata condotta in linea con quanto previsto dall’ordinanza comunale n. 24 dell’11 dicembre 2024, che mira a garantire condizioni di vita dignitose e adeguate per tutti i cittadini.

Purtroppo, durante i controlli sono emerse situazioni di sovraffollamento abitativo, evidenziando come in alcune realtà non vengano rispettati gli standard igienico-sanitari minimi necessari per una vita dignitosa.

“L’obiettivo di interventi come questo è sensibilizzare e garantire che ogni persona possa vivere in condizioni adeguate, rispettando la dignità umana,” hanno dichiarato le autorità comunali, sottolineando l’importanza di un impegno comune per affrontare il problema.

L’operazione rappresenta un passo importante verso il miglioramento delle condizioni di vita e la tutela della salute pubblica nel territorio di Domicella.