“Pala Napolitano, fondi per ristrutturare l’impianto”. Il sindaco Peppe Jossa: “Valorizziamo la tradizione sportiva di Marigliano”

Sedili sugli spalti, come la gran parte dei palazzetti d’Italia, e poi sostituzione degli infissi e rifacimento della facciata: il Pala Napolitano si rifà il look grazie all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Peppe Jossa che ha ottenuto un finanziamento di 200mila euro dalla Città Metropolitana di Napoli che ha stanziato risorse per gli interventi di realizzazione, di riqualificazione e di ammodernamento degli impianti e degli spazi destinati allo sport ed al tempo libero. Entro il prossimo mese di settembre l’avvio dei lavori alla fine dei quali l’impianto sportivo risulterà più confortevole ed accogliente.

“La tradizione sportiva della nostra città merita di essere alimentata ed è per questo che siamo sempre attenti a cogliere ogni opportunità per migliorare le condizioni delle strutture e per favorire lo svolgimento delle attività in contesti adeguati. Dopo gli interventi alla tendostruttura, la ristrutturazione del Pala Napolitano contribuirà a rendere l’intero complesso sicuramente più funzionale alle esigenze di chi fa sport. Un’altra importante iniziativa lungo un percorso di valorizzazione che ha portato, tra l’altro, alla realizzazione del playground e all’ammodernamento della palestra della scuola Dante Alighieri”, dice il sindaco Peppe Jossa.