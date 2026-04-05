Notte di Pasqua ad alta tensione ad Atripalda: spari contro un’abitazione ad Alvanite

Notte di Pasqua ad alta tensione nel quartiere popolare di Alvanite, ad Atripalda, dove sei colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro un’abitazione al piano terra di via Caduti delle Forze dell’Ordine.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti della zona.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della Compagnia di Avellino e della locale Stazione di Atripalda, che hanno avviato i rilievi e le indagini per ricostruire l’accaduto.

Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi sulla matrice dell’azione. Gli investigatori hanno già ascoltato alcune persone e stanno lavorando per individuare eventuali responsabili.

Le indagini proseguono a ritmo serrato per fare piena luce su un episodio che ha turbato la quiete della notte pasquale.