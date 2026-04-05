Mugnano del Cardinale, tanti auguri ad Alfonso Marsella, in arte “Dj Fox”

Una giornata speciale a Mugnano del Cardinale, dove oggi si festeggia il compleanno di Alfonso Marsella, conosciuto da tutti anche come “Dj Fox”.

Un volto noto e apprezzato, capace negli anni di regalare musica, energia e momenti di spensieratezza, diventando un punto di riferimento per tanti giovani e non solo.

In questa occasione, sono tanti gli auguri che arrivano da amici, conoscenti e da chi con lui ha condiviso serate, eventi e momenti di vita, segno di un affetto sincero e diffuso.

A questo coro di affetto si unisce anche la redazione di Binews, che con piacere rivolge ad Alfonso i migliori auguri di buon compleanno, augurandogli salute, serenità e tante soddisfazioni personali e professionali.

Un giorno speciale per una persona che, con il suo entusiasmo e la sua passione, continua a lasciare il segno.

Buon compleanno Fox, continua a farci ballare e sorridere.