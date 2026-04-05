Assalto al bancomat a Polla: due esplosioni nella notte, ladri in fuga con la cassa

Notte di paura nel Vallo di Diano, dove alcuni malviventi hanno assaltato un bancomat della banca Mediocredito Centrale in via Campo La Scala, a Polla.

Il colpo è avvenuto tra sabato e domenica. Due forti esplosioni, chiaramente avvertite dai residenti, hanno devastato i locali dell’istituto di credito, consentendo ai ladri di impossessarsi della cassa.

Dopo il colpo, i malviventi si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili.