Saudade”: Nando Varriale presenta il suo libro al Palazzo Baronale di Roccarainola

Il Palazzo Baronale di Roccarainola, sabato 21 marzo 2026 alle ore 18:00, ospiterà la presentazione del libro Saudade del comico e autore napoletano Nando Varriale, in un evento promosso dal Polo Museale Luigi D’Avanzo con il patrocinio del Comune di Roccarainola.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del sindaco Giuseppe Russo, del presidente del Consiglio comunale Giovanni Sirignano e del presidente del Polo Museale Carmine Centrella. A dialogare con l’autore sarà il maestro Bruno Lanza, mentre la moderazione dell’incontro sarà affidata alla giornalista Mena Cirillo.

Attore, monologhista e autore umorista, Nando Varriale porta in scena da oltre trent’anni una comicità d’autore costruita su ironia, paradosso e osservazione della realtà. Nei suoi spettacoli racconta spesso l’esistenza contraddittoria degli uomini comuni, personaggi travolti dai cambiamenti del tempo e della società che tentano di recuperare vitalità proprio attraverso l’ironia.

Nei suoi monologhi episodi di vita quotidiana si trasformano in racconti comici portati all’estremo: il disagio del padre moderno, lo scontro generazionale, la crisi di coppia e le contraddizioni della società contemporanea diventano materia narrativa e scenica. Il suo è un umorismo diretto e autentico, fondato sulla forza della parola e sulla cura della scrittura, capace di unire leggerezza e riflessione senza ricorrere aartifici o scenografie elaborate.

Varriale inizia la sua attività artistica nel 1990 come autore e interprete di monologhi di satira sociale. Nel corso della sua carriera ha portato i suoi spettacoli in numerosi teatri, festival e rassegne comiche in tutta Italia, condividendo il palco con importanti protagonisti della comicità nazionale. Nel 2004 ha vinto il Premio Charlot all’Arena del Mare di Salerno.

Ha inoltre partecipato a programmi televisivi di successo come Colorado Cafè, Zelig Off, Domenica In, Tribbù e Made in Sud, oltre a fiction e produzioni Rai come La Squadra e Crimini. In ambito cinematografico ha preso parte anche a produzioni come Polvere di Napoli, con la regia di Antonio Capuano e Paolo Sorrentino.

Nel 2019 ha pubblicato il libro “Saudade”, edito da Homo Scrivens, un’opera narrativa surreale che racconta con ironia e sensibilità le contraddizioni dell’esistenza contemporanea.L’appuntamento del 21 marzo rappresenta un’importante occasione culturale per incontrare l’autore e approfondire il suo percorso artistico e letterario, in un dialogo tra comicità, scrittura e racconto della contemporaneità.

L’accoglienza del pubblico sarà curata dagli studenti dell’I.P.S.S.E.O.A. “Carmine Russo” di Cicciano.