NAPOLI. Vomero: tenta di rubare uno scooter. Arrestato.

Stamattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Cilea per la segnalazione di un furto in atto nell’atrio di un condomino.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno sorpreso un uomo che stava svitando il blocca disco di uno scooter in sosta e che, alla loro vista, ha tentato la fuga ma lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di alcuni arnesi atti allo scasso; inoltre hanno accertato che il motoveicolo aveva il nottolino di accensione manomesso.

V.G., 40enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentato furto aggravato, mentre il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario.